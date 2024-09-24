شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل العراقية تستهدف أهدافا إسرائيلية فى الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات تستهدف الهجوم على الجولان المحتل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت في بيان: هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في اليوم الثلاثاء بالطائرات المسيّرة (الأرفد) هدفًا في الجولان المحتل، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ونشرت الفصائل العراقية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مسيرة تجاه الجولان المحتل.