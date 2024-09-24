شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشـئون اللاجئين زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا إلى أكثر من خمسة آلاف شخص.



وحسب تليفزيون الوسط الليبي،ذكرت البيانات زيادة أعداد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا من خلال عمليات إنقاذ لهم في البحر المتوسط إلى 14 ألف تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.



وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين،إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز الرسمية،التي تملك المفوضية الأممية الوصول إليها،إلى خمسة آلاف و103 مهاجرين.



وعزت تلك الزيادة ذلك إلى احتجاز المئات خلال عمليات أمنية متعددة نفذتها السلطات المحلية في العاصمة طرابلس وغيرها من المواقع.