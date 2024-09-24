الخليج اليوم .. تأكيد سعودي بأهمية استقرار لبنان واحترام سيادته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن أن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، وتجدد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وحسب ما أفاد بيان الخارجية، فإن السعودية تحث الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي. البيان السعودي يتزامن مع ما يشهده لبنان من غارات إسرائيلية تعد الأعنف منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بلغت نحو 300 على بلدات في الجنوب والبقاع (شرق البلاد).

فلم تتوقف الضربات عند الجنوب، بل طالت مناطق جديدة في شرق لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وأضافت أن الجولة الجديدة جاءت مساء بعد أخرى مماثلة نفّذت في الصباح، ليصل العدد النهائي 1100 غارة إسرائيلية.

وأوردت أن غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك، وعددا من القرى في المنطقة، إضافة إلى مدينة الهرمل.