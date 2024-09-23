الخليج اليوم .. بزشكيان يهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ94

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية" اليوم، أن بزشكيان بعث رسائل تهنئة منفصلة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن بازشكيان هنأ المملكة باليوم الوطني وأكد على توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وبهذه المناسبة اكتست جميع المدن السعودية، اليوم، باللون الأخضر تعبيرا عن الفرح، وكانت مشاعر البهجة والسعادة التي غمرت أفراد المجتمع بادية عليهم خلال هذه المناسبة التي تزيدهم فخرا واعتزازا بجذورهم الراسخة في أعماق التاريخ.