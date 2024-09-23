شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 وإصابة أكثر من 6 شخصا فى قصف لقوات الدعم السريع على أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 61 آخرون في قصف لقوات الدعم السريع، اليوم /الاثنين/، لسوق مكتظ في أم درمان بولاية الخرطوم السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم، - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا) - إن قوات الدعم السريع قصفت سوق"صابرين بكرري" المكتظ بالمواطنين في أم درمان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 76 شخصا.