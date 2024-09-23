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مقتل 15 وإصابة أكثر من 6 شخصا فى قصف لقوات الدعم السريع على أم درمان

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القاهرة - سامية سيد - لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 61 آخرون في قصف لقوات الدعم السريع، اليوم /الاثنين/، لسوق مكتظ في أم درمان بولاية الخرطوم السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم، - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا) - إن قوات الدعم السريع قصفت سوق"صابرين بكرري" المكتظ بالمواطنين في أم درمان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 76 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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