شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تنفى إخلاء مقرها من الموظفين وتدعو وسائل الإعلام لتوخى الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الاثنين، إخلاء مقرها من الموظفين، مؤكدة أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.

ودعت الوزارة- في بيان، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام- وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والارتقاء بالمسؤولية إلى مستوى اللحظة الوطنية التي يمرّ بها لبنان بدل ترويع المواطنين والمشاركة عن غير قصد في الحرب النفسية القائمة".

من جانبه.. أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.

وأكد حزب الله- في بيان- أن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع.

في السياق.. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم، غارات جوية استهدفت مناطق عدة فى لبنان.

على الصعيد.. نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم، فيديو، يعرض الطريقة التي يقوم بها حزب الله بتخزين الصواريخ، وقال: "نحن نكشف عن طريقة حزب الله في إخفاء صاروخ كروز داخل منزل، حيث يقوم أعضاء حزب الله بإنشاء فتحة مخصصة لإطلاق الصاروخ".