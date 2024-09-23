شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الأردنى، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة درون.

وأعلن مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وقال المصدر إن قوات حرس الحدود فى المنطقة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة التهريب.. كما تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى البلاد.