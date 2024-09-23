شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال عرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عناصر من "ضريبة" بلدية الاحتلال، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما داهمت عددا من المحال التجارية في المخيم.