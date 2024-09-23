شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تكشف حصيلة القتلى والجرحى فى القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، فى قصف إسرائيلى استهدف جرود الهرمل شرقى لبنان.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن عن إصابة 11 شخصا في القصف الإسرائيلي على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان.

وبحسب "سكاى نيوز"، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله.

وتلقى لبنانيون صباح اليوم الاثنين، فى بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها الاحتلال الاسرائيلى، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك فى إطار الحرب النفسية التى يعتمدها العدو، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مكتب وزير الإعلام زياد المكارى تقلى اتصالا، دعا خلاله المجيب الآلي الى إخلاء المبنى.