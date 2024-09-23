شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 230 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خيام أهالى قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف فى منطقة النقب بأراضى 48 للمرة الـ230، وذلك بحماية قوات الشرطة والوحدات التابعة لها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه المرة تعد الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجارى، بعد أن هدمتها 11 مرة فى عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.

وفي سياق متصل، جرف مستوطنون مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة الذكور في قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت طلابها والكادر التعليمي.