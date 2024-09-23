شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت ورئيس وزراء العراق يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

بحث ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.