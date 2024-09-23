شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع خافير مارتينيز آتشا فاسكيز وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط هنأ الوزير فاسكيز بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة فوز بلاده بمقعد غير الدائم بمجلس الأمن للعامي 2025-2026، وأعرب الأمين العام عن ثقته في أن بنما ستدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال هذه العضوية.

وأضاف المتحدث، أن الأمين العام طالب وزير خارجية بنما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن تقديره لموقف بنما الداعم للقضية داخل الأمم المتحدة وأخرها التصويت لصالح قرار الجمعية العامة في شهر مايو الماضي القاضي بأحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي، إن الطرفان تبادلا وجهات النظر حول تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في المنطقة برمتها تشهد تصعيد خطير.



