الخليج اليوم .. السعودية وكوبا تتجهان إلى تعزيز التعاون الصحي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقّع وزير الصحة فهد الجلاجل، ونظيره الكوبي الدكتور خوسيه ميراندا، مذكرة تفاهم في مجال الصحة، وذلك في أثناء زيارته الرسمية إلى جمهورية كوبا.

وناقش وزير الصحة السعودي ونظيره الكوبي في لقاء ثنائي، تعزيز التعاون الصحي، وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030؛ لتدعيم القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة.

والتقى الجلاجل مسؤولين في الحكومة الكوبية، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بيوكوبافارما، لمناقشة إنتاج الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية في كوبا، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الهادفة إلى تطوير الأدوية واللقاحات لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية.

وزار وزير الصحة عدة مؤسسات طبية، شملت جامعة علوم الطب في هافانا، ومستشفى هيرمانوس أميخيراس التخصصي، والمستشفى الافتراضي، ومركز لاس براديراس الدولي للرعاية الصحية، ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، كما اطلع على الخدمات المقدمة والتقنيات والممارسات الطبية في مجال الرعاية الصحية.