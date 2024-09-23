شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الروسى يستهدف 4 معاقل لمسلحين تسللوا من منطقة التنف فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 4 معاقل لمسلحين غادروا منطقة التنف شرقي سوريا.

وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي الأحد، إنه "في محافظتي حمص ودير الزور، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".

من ناحية أخرى، أضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في يوليو الماضي، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت تماسا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.