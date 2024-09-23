شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مجلس الأمن عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلى على فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان هو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي؛ الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في المستقبل حتى لا ينزلق الجميع إلى عالم تسوده سياسة الغاب.



وقال ولي عهد الكويت - أمام قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية الأحد - "فيما يتعلق بالفصل الثاني للميثاق من أجل المستقبل الخاص بالسلم والأمن الدوليين، نجدد مناشداتنا على ضرورة التزامنا جميعا بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير".



وأشار ولي عهد الكويت إلى الفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ"إحداث تحول في الحوكمة العالمية"، وتحديدا الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، مناشدا المجتمع الدولي للدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الدولية حتى تترجم الواقع القائم والتحديات الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة.



وأكد حرص دولة الكويت، بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961، على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات ميسرة وصل عددها إلى 1073 ما بين قرض ومنحة مساهمًا في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في 105 دول، مشيرا إلى جهود دولة الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية "كويت 2035"، حيث سجلت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.



ونوه ولي عهد الكويت إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا، من بينها التحديات العابرة للحدود المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة، التي بينت الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.

وتابع: "نشاطر هنا ما أدلى به الأمين العام حين قال باستحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا. وإننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون".



وهنأ ولي عهد الكويت رئيس الدورة الـ(79) للجمعية العامة والأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالاحتفاء بمخرجات قمة المستقبل الصادرة قبل ساعات قليلة، التي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات.