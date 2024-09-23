الخليج اليوم .. نيابة عن الملك.. وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في قمة المستقبل في نيويورك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نيابةً عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وضم وفد السعودية كلا من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وتبحث القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.