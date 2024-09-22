شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات وليس لها تأثير والان مع تفاصيل الخبر

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، هزة بقوة 1.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرحيب – دبا الفجيرة، محسوسة في المنطقة وليس لها تأثير.

وتعرضت مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية في إيران، اليوم الاحد، الى حادث زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.

وحدد مركز رصد الزلازل الوطني، زمان وقوع هذا الحادث عند الساعة الرابعة و13 دقيقة و31 ثانية بعد ظهر اليوم، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.