شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن السواحل الليبية": إنقاذ 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، اليوم /الأحد/، إنقاذ 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.



وأوضحت الإدارة - في بيان أذاعه تلفزيون الوسط الليبي - أن القوات الليبية تمكنت من إنقاذ المهاجرين أمام السواحل الليبية بعد توقف قاربهم، وتم إنزالهم في نقطة ميناء الشعاب التابع لفرع طرابلس بالإدارة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية، بحضور ممثلين عن منظمة الهجرة، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.