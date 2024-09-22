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وزير الاقتصاد اللبنانى: إسرائيل بحربها على لبنان تغامر بالمنطقة كلها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:03 م

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الانفجارات الإسرائيلية سُمع دويها في كافة بلدات الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بالدخول للجنوب اللبناني بريًا.

وأضاف "أمين سلام"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مقاومة حزب الله اللبناني، هدفها عدم توسيع رقعة الحرب، مضيفًا أن الهدف لإسرائيل هو لبنان في الوقت الحالي.

وتابع أن إسرائيل مصممة على عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وهذا أمر يدفع الكيان المُحتل لشن حربه على الجنوب اللبناني، وهذا هدف غير مفهوم.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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