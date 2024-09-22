شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت: موقفنا ثابت بجانب الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في التضامن، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الذي حاز على أغلبية 124 صوتا والذي استند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛ بما في ذلك القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد الكويت مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر إقامته بمدينة نيويورك على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة فلسطين وسبل تطويرها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

حضر اللقاء: وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.