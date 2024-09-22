شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة "حجة" بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بلدة "حجة" شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت محال تجارية دون التبليغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله.