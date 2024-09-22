شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تدين قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة للنازحين جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، قصفَ الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة غرب مدينة غزة تؤوي النازحين، وتدمير مربعات سكنية كاملة، ما أسفر عن استشهاد 15 وإصابة وفقدان آخرين تحت الأنقاض معظهم من الأطفال والنساء.



وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وشدد الشيخ العيسى، على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم ضد المدنيين الأبرياء.