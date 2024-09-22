شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف "الناصرة" فى شمال إسرائيل برشقات صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب الله اللبنانى فجر اليوم الأحد رشقات صاروخية استهدفت إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول التصدي لرشقات صاروخية في سماء الناصرة.

ودوت صافرات الإنذار في الناصرة نتيجة الهجوم المواسع بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

وأشارت إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة.