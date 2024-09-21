شكرا لقرائتكم خبر عن سيول المغرب تهدم عددا من المنازل وتعزل قرى بكاملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع "هسبريس" المغربي إن السيول القياسية التي ضربت إقليم طاطا هدمت عددا من المنازل وعزلت قرى مغربية بكاملها.

ووصفت فعاليات مدنية بالمنطقة ليل الجمعة بـ"المرعب" بعدما بلغ منسوب المياه بوادي طاطا إلى مستويات غير معهودة، مطالبة بتخصيص مروحيات للوصول إلى القرى المعزولة.

وأكد إبراهيم المودن من دوار تيكسيلت تهدم منزل عائلته ومنازل أخرى جراء السيول القوية، موضحا أن غالبية السكان خرجوا من منازلهم وذهبوا إلى أخرى آمنة.

وصور المودن مقاطع فيديو وصورا توثق حالة الدمار التي عرفتها بعض المنازل بالدوار، مشيرا إلى أن الطريق المؤدية إلى هذه المنطقة منقطعة بسبب المياه ما جعلها معزولة تماما. ولم تُسجل خسائر بشرية في الدوار، موضحا أن الوضع غامض بالنسبة للعديد من القرى المجاورة بسبب انقطاع سبل التواصل مع السكان.

تسود حالة من الترقب السبت مع توقعات بهطول الأمطار من جديد، حيث أعرب الفاعل المدني بالإقليم محمد الهلالي عن خوفه من حدوث كارثة إنسانية هذا اليوم بسبب انقطاع التواصل مع غالبية القرى المعزولة التي غمرتها مياه وادي طاطا.

وناشد الهلالي السلطات المعنية استغلال مروحيات من أجل الوصول إلى هذه المناطق ومدها بمعونات من الأغذية طالما أن جميع الطرق مقطوعة، وعلى الخصوص كبريات القناطر في مداخل مدينة طاطا.

وقالت السلطات وفق وكالة المغرب العربي للأنباء إن حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول على مستوى "وادي طاطا" خلفت قتيلين و14 مفقودا فيما تم إنقاذ 13 آخرين.