شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: اتفاق سعودي أمريكى على تعزيز الشراكة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، بأن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره السعودى الأمير خالد بن سلمان، واتفقا على "مواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية" بين البلدين، لـ"المساعدة في استعادة الاستقرار والهدوء في المنطقة".

وذكر البنتاجون في بيان، أن أوستن والأمير خالد بن سلمان ناقشا أيضاً، خلال الاتصال الهاتفى الجمعة، "التحديات الأمنية الإقليمية"، والاهتمام المشترك في "خفض التوترات في جميع أنحاء المنطقة".