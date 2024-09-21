الخليج اليوم .. العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك البحرين بوفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة.

وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي برقية العزاء والمواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "تلقيت نبأ وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة رحمه الله وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب".

والجمعة، أصدر الديوان الملكي في البحرين بيانا أعلن من خلاله وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة.