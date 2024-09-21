شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لا أولوية تعلو على وقف المجازر التى يرتكبها العدو الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي إنه لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الأنماط التي يشنها.

وأضاف المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة، كما نطالب بإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية.

وأشار إلى عدوله عن السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بسبب التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، وقال "قررت العدول عن السفر واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الدبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو.