الخليج اليوم .. السعودية ترسل مساعدات إغاثية جديدة إلى "اليمن ولبنان والسودان وتشاد والأردن"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 345 سلة غذائية في مديرية المعافر في محافظة تعز، استفاد منها 2.415 فرداً بواقع 345 أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024.

وفي الوقت ذاته، تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من توزيع 600 حقيبة إيوائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.056 فرداً من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر 2024، 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.516 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 669 مريضاً تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 82 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، وراجع عيادة الأطفال 294 طفلاً، فيما استقبل قسم الطوارئ 229 مريضًا، وراجع 125 مريضًا عيادة الأسنان.

كما استقبلت العيادات ذاتها، 199 امرأة في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 24 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 38 مريضًا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، فيما استقبلت عيادة القلب 22 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 31 مريضًا.

وأجريت 2.221 تحليلاً مخبريًا لـ 280 مريضًا، وتنفيذ 137 صورة أشعة لـ 95 مريضًا، فيما تم إعطاء 198 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 76 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 268 مريضًا، واستقبل قسم التثقيف الصحي 84 مستفيدًا، بينما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.517 وصفة طبية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.299 سلة غذائية في مدن أنقوري، جدداً، زنكي، ياليتا، كلوديا، قالا بجمهورية تشاد، استفاد منها 19.794 فرداً من الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد لعام 2024، ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.