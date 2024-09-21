شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل فى غزة تضبط أجهزة تجسس على شكل أحجار بين خيم النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبط الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، أجهزة تجسس "إسرائيلية" مزروعة بين خيام النازحين في أحد مراكز الإيواء جنوب غزة، وبحسب ضابط في أمن الفصائل، فإن مخابرات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة.

ونشرت مصادر صحفية فلسطينية صورة من الأجهزة التي تم ضبطها، وهي على شكل حجر صخري.

ورجح الضابط في أمن الفصائل قيام مخابرات الاحتلال الاسرائيلي بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع "كواد كابتر"، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيًا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورًا بضباط الأمن.

دعت الفصائل الفلسطينية إلى التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحهما، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة.