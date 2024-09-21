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وزير الصحة اللبنانى: فرق الإنقاذ والدفاع المدنى يواصلان إزالة الركام لانتشال الضحايا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:46 ص

أعلن الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، عن سقوط 31 ضحية بينهم 3 أطفال و7 نساء جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، متابعا: "فرق الإنقاذ والدفاع المدني يواصلون إزالة الركام لانتشال الضحايا والمصابين". 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "68 جريحا نقلوا إلى 12 مستشفى بينهم 2 في حالة خطرة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت"، مشيرا إلى أن بلاده تشهد جريمة حرب وهو ما يظهر في غارة إسرائيل على الضاحية الجنوبية.

وتابع وزير الصحة اللبناني: "70 ضحية جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن".

وأشاد الوزير بالدعم المصري إلى لبنان قائلا: "مصر دائما داعمة للبنان وعرضت كل المساعدة علينا ونعمل على تنظيم هذه المساعدات".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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