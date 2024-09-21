شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.



وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل الفلسطينيين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت شابا، فيما اندلعت مواجهات في الحي الشرقي للمدينة.