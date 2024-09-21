الملك سلمان: نحن شعب لا يكتفي بما حققناه ونطمح إلى المزيد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، يتضمن تصريحات مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثارت تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، يتحدث الملك سلمان عن أهمية التراحم والتعاون في المجتمع السعودي، ويؤكد أن الشعب السعودي معروف بتواصله وتراحمه. وقال الملك: "عندما نتكافل ونتعاون ونتراحم، يجب أن يعرف الإنسان أن الإنسان ضعيف، الإنسان بشر."

وتابع العاهل السعودي في رسالته قائلاً: "هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا إلى القمة؟ لا.. يعجبني الطموح المستمر في هذه الدولة وفي هذا الشعب. نحن لا نرضى بما حققناه ونطمح دائماً إلى المزيد."

عطاء راسخ من لدن #خادم_الحرمين_الشريفين -حفظه الله- والذي عرفته أجيال المملكة وشهدت على أثره عبر عقود مضت، وتستمر حتى اليوم مع إعلانه أيده الله بإنشاء#مؤسسة_الملك_سلمان_غير_الربحية

لتكون صرحًا جديدًا يهدف لخدمةِ الإنسان أينما كان، ويعزز من المساهمة الفاعلة في القطاع غير الربحي. pic.twitter.com/vM3AxkFFBu — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 19, 2024

— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker)

هذه الكلمات جاءت بمثابة رسالة قوية حول أهمية الطموح المستمر والحرص على التقدم، وعدم الركون إلى ما تم تحقيقه، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن تقديرهم لرؤية الملك سلمان الثاقبة وتحفيزه الدائم على العمل والابتكار.

تفاعل واسع

فور نشر الفيديو، انهالت التعليقات والتفاعلات على منصة إكس، حيث عبر العديد من المغردين عن إعجابهم بكلمات الملك سلمان واعتبروها تجسيداً لروح التفاؤل والطموح التي يتميز بها المجتمع السعودي.

مغرد باسم أبو عبد الله كتب: "كلمات ملهمة من قائد ملهم.. نعتز بملكنا ونفخر بقيادته." فيما أضافت مغردة أخرى: "هذه الرسائل هي ما نحتاجه لنستمر في العمل والطموح."

