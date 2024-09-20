شكرا لقرائتكم خبر عن من هو إبراهيم عقيل هدف الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت وقد أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل و60 جريحا.

وقد أكد مصدر مقرب من حزب الله - وفق سكاى نيوز نقلا عن الإعلام العبرى - أن الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان، إبراهيم عقيل، وأدت إلى مقتله.

فمن هو إبراهيم عقيل ولماذا استهدفته إسرائيل ؟

إبراهيم عقيل هو قائد قوة الرضوان "وحدة النخبة في حزب الله"، ومعروف أيضا باسم تحسين.

ويعتبر إبراهيم عقيل، أحد القادة البارزين في حزب الله وعضوًا في مجلس الجهاد، الهيئة العسكرية العليا للحزب.

عقيل كان مطلوباً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "أف بي آي".

وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية، أو تحديد موقع، أو اعتقال، أو إدانة إبراهيم عقيل.

وفي يوليو 2015، وبموجب أمر تنفيذي، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل كـ"إرهابي" لقيامه بالعمل لصالح "حزب الله" أو نيابة عنه.

وفى عام 2019، صنفته من جديد على أنه "إرهابي عالمي".

ولد إبراهيم عقيل في بلدة بدنايل في سهل البقاع شرق لبنان في 24 ديسمبر 1962.

ويعد من أبرز الشخصيات في حزب الله، منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث كان له دور محوري في تنظيم التفجير الذي استهدف السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل عام 1983.

بالإضافة إلى تفجير آخر استهدف القوات البحرية الأمريكية في أكتوبر من العام نفسه، والذي أسفر عن مقتل 241 جنديا.

سبق أن قاد عمليات اختطاف لعدة مواطنين أمريكيين وألمان في لبنان.

ووفقا لتقرير نشرته قناة "كان" الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، تعتبره إسرائيل المسؤول بشكل كبير عن تحريك عناصر حزب الله نحو الحدود الشمالية لإسرائيل خلال العامين الماضيين، بصفته قائدا لقوة "الرضوان".