شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى بارز فى حزب الله بغارة إسرائيلية على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية، من بينهم قيادي بارز في الحزب.

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف، وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ"فرنس برس" إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل مما أدى إلى مقتله".

وذكرت "سكاى نيوز" نقلا عن موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن تقديرات أولية تفيد أن الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله، وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو مباني متضررة وسيارات مدمرة وركاما في الشوارع، عقب الضربة الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن الغارة استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرين، في حصيلة أولية لضحايا الغارة.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، ويعملون على نقل المصابين، وسط انتشار للجيش اللبناني.