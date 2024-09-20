شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: تحقيقاتنا أثبتت أن أجهزة الاتصالات المفخخة كانت مزروعة بالمتفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن "السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية".

وأضافت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة - حسبما أفادت به قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس - أن أجهزة الاتصالات كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها البلاد.

وانفجرت عدة أجهزة اتصالات من نوع "بايجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل العشرات.