شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والإمارات يبحثان العلاقات المشتركة ودعم الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدى، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، العلاقات المشتركة الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وإعادة الأمن والاستقرار لعموم اليمن.

وتناول اللقاء وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، المشروعات الإنسانية والتنموية في اليمن بدعم من الإمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأجهزة الأمنية والقطاعات الحيوية الأخرى.

وأشاد عضو مجلس القيادة اليمني بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الإمارات للحكومة ومجلس القيادة اليمني، ومواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في الماضي والحاضر، مؤكدا أن تلك المواقف ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا جيلا بعد جيل .

من جانبه، جدد السفير الإماراتي موقف حكومة بلاده الثابت في دعم اليمن ومساندتها للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي للتغلب على الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب، والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإعادة الأمن والاستقرار.