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رئيسا الوزراء والأعيان بالأردن يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده الملك عبد الله الثَّاني.

جاء ذلك خلال استقبال حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، الخميس، رئيس مجلس الأمة، الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور قرار الإرادة الملكيَّة بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكَّدا - خلال اللقاء - أهميَّة تكامل الجهود بين جميع المؤسَّسات؛ لإنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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