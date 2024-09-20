"هيئة الأفلام" تطلق ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق سلسلة ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024، بدءًا من ملتقى النقد السينمائي بحائل الذي سيُعقد في 27 أيلول (سبتمبر) الجاري، يتبعه ملتقى النقد السينمائي بالأحساء يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر)، ويختتم بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض بدروته الثانية خلال الفترة من 6 إلى 10تشرين الثاني (نوفمبر).

وستقام فعاليات ملتقى النقد السينمائي بحائل في قصر القشلة التاريخي؛ ليقدم تجربة تجمع بين تراث المنطقة وفنون النقد السينمائي، متناولًا عدة محاور، أبرزها نقد الأفلام الوثائقية وأعمال الرسوم المتحركة، وذلك من خلال ندوات وعروض حية تستضيف نخبة من المختصين في هذا المجال، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، حيث يمثل الملتقى منصة للتبادل الثقافي في المنطقة، وتستهدف تحفيز الحركة النقدية والبحثية في قطاع السينما، وإثراء المعرفة السينمائية، وتقديم فرصة فريدة لإعادة تجربة مشاهدة الأفلام بأنماط مختلفة.

وتُقدَّم في الملتقيات عروض سينمائية مختارة، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، يثريها مجموعة من النقاد والمهتمين بمجال صناعة الأفلام، تهدف إلى تمكين الحضور من تعميق معرفتهم في مجالات النقد وتحليل الأفلام.

وتأتي الملتقيات ضمن جهود هيئة الأفلام لدعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، ورفع مستوى الوعي السينمائي في المنطقة، حيث تعد هذه الملتقيات منصة للتبادل الثقافي وتعزيز الحركة النقدية في القطاع السينمائي.