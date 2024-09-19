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الجيش السوري يسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب

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القاهرة - سامية سيد - أسقطت وحدات من الجيش السوري عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة بريفي اللاذقية وإدلب.


وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا" اليوم/ الخميس/ - أن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب تمكنت من إسقاط 9 طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المدنية الآمنة في المناطق المحيطة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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