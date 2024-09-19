شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنظم ندوة افتراضية لأكثر من 200 ألف من منسوبي المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية تنظيم ندوة كبرى بمناسبة اليوم الوطني 94، يوم الثلاثاء القادم، تستهدف أكثر من 200 ألف من منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في كافة مناطق المملكة، تقام افتراضياً، يقدمها نخبة من العلماء والمختصين.



وتناقش الندوة عدداً من المحاور لتوعية منسوبي المساجد بأهمية اليوم الوطني، وبيان أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة، ووجوب التحذير من خطر الشائعات التي تستهدف البلادنا والحذر منها.