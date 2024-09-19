الخليج اليوم .. تحذيرات في مصر قبل انطلاق موسم العمرة في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في مصر، حظر تعامل جميع أعضائه من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أي كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وأكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، في بيان، أن القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

وأشارت إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.

وفي وقت سابق، ناشدت غرفة شركات السياحة، في خطاب لها جميع الشركات السياحية المشاركة في موسم العمرة الجديد، بموعد اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين.

المصدر: القاهرة 24