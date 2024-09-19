أمير الكويت يصحح بلطف ويشعل "إكس"

الرياص - اسماء السيد - أثار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تفاعلًا كبيرًا على منصة "إكس" بعد تصحيحه بهدوء نطق اسم "صحراء الدهناء" لمديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي، هالة الجسار، خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء. أثار التصحيح اللطيف ردود فعل إيجابية واسعة، حيث سلط المغردون الضوء على تواضع الأمير واهتمامه بالتفاصيل.

"الخليج 365" من الرياض: خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في قصر البيان، أثار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تفاعلًا واسعاً بعد تصحيح نطق اسم "صحراء الدهناء" الذي أخطأت فيه هالة الجسار، مديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي.

وظهر الأمير وهو يصحح الخطأ بلطف، حيث قالت الجسار "صحراء الدهنة" فقاطعها قائلًا: "صحراء الدهناء"، لتستدرك بعدها وتصحح النطق.

تفاعل واسع

الموقف البسيط واللطيف انتشر بشكل واسع على منصة إكس، حيث أشاد المغردون بتواضع الأمير واهتمامه بالتفاصيل. وكتب المغرد "المُلهِم عبدالله العواد": "شيوخ الكويت كلهم طيبين ومتواضعين الله يحفظ الكويت وشعبها الجميل". فيما أضاف د. حزام: "أمير لطيف وقت اللطف، وحازم وقت الحزم. بارك الله فيه وفي أيامه وجهوده وعمله وذريته."

إشادة بالقيم الأصيلة

وتفاعل آخرون مع الموقف، مؤكدين أن أبناء العائلات الحاكمة في الخليج تربوا على الأخلاق العالية والتمسك بقيم الأصالة والبداوة. وقال المغرد "شعور": "فيه حاجتين شبه ثابتة في أبناء العائلات الحاكمة في الخليج، الأولى التربية والأخلاق العالية في التعامل مع الناس، والثانية ارتباطهم بالصحراء وقيمها."

فيه حاجتين شبه ثابته في أبناء كل العائلات الحاكمة في الخليج إلا القليل منهم حتى الاجيال الجديدة:



*التربية والاخلاق العالية في التعامل مع الناس بعكس ما قد يؤخذ عنهم ظاهرا حيث قد يظن البعض معها انهم يمكن مايردون السلام



*ارتباطهم بالصحراء وتعويدهم على البداوة والاصالة وقيمها — @شـعـور (@Feeling_b2) September 18, 2024

— @شـعـور (@Feeling_b2)

رعاية البحث العلمي

وفي كلمته خلال الحفل، أكد أمير الكويت أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء." كما شدد على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية، مستذكرًا رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.