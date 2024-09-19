شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى اللبنانى يمنع نقل أجهزة الـ "بيجر" واللاسلكى عبر مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت يقضي بمنع نقل أي جهاز "بيجر" Pager أو لاسلكي Walkie Talkie على متن الطائرات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، نص التعميم على أن "يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار".