شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين حملة الاستيلاء المتواصلة من الاحتلال على الأراضى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة الاستيلاء واسعة النطاق التى تواصلها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأراضى الفلسطينية فى عموم الضفة الغربية، كان آخرها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي طوباس وطولكرم والأغوار، والمغير وحوسان، إضافة لحملة التطهير العرقى المتواصلة فى مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة "ج".

وحملت الوزارة في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، الحكومة الإسرائيلية ووزرائها المتطرفين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي ترتكبه في ظل الانشغال العالمي بحروب إسرائيل واعتداءاتها الاستعمارية بما في ذلك حرب الإبادة والتهجير على الشعب الفلسطيني .

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولى بسرعة تنفيذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

وطالبت ، بالشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أنها تتابع استيلاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة ومع المحاكم الدولية المختصة كي تتحمل مسؤولياتها في وضع حد لجرائم الاحتلال وافلاته المستمر من العقاب.