شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرلمان العربى، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا فلسطينيًا يطالب بإنهاء وجود كيان الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن تصويت 124 دولة على القرار، يعد انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.

وأعرب البرلمان العربى - في بيان اليوم الخميس، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

كما أعرب البرلمان العربي، عن أسفه من موقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ أكتوبر الماضي.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤليتهما والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتطبيق القرار وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها كيان الاحتلال متحديًا الشرعية الدولية وضاربًا بها عرض الحائط.

وأكد البرلمان العربي، استمرار دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.