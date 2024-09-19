شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس، والتوصل إلى حل دبلوماسى دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، تناول التطورات الأمنية والإقليمية في المنطقة.

وذكر بيان للبنتاجون نقلته قناة "الحرة" الفضائية، اليوم الخميس، أن أوستن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني وشركاء إيران الإقليميين الآخرين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بردع الخصوم الإقليميين والجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

وتأتي مباحثات أوستن - جالانت بعد تحذير البيت الأبيض، أمس الأربعاء، جميع الأطراف من أي تصعيد في الشرق الأوسط بعد انفجارات ليومين في لبنان طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب ونسبت إلى إسرائيل.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، :"ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع. ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية".

وأدت موجة جديدة من تفجيرات لأجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان أمس إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 450 آخرين في مختلف أنحاء البلاد، مما جدد المخاوف من حرب شاملة في المنطقة.