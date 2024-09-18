شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر الملك عبد الله الثاني خلال استقبال وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، من تداعيات استمرار الحرب على القطاع، وخطورة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أهمية دور اللجنة في إبراز مواقف الدول العربية والإسلامية للمجتمع الدولي، والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وعقد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.