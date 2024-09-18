شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل وأصيب شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم لتنفيذ حملة اعتقالات، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين بعد انكشاف أمرها، ما أدى إلى استشهاد طفل (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص في الصدر، وإصابة شاب.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلاله جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.



وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من المخيم، بينهم الصحفي صهيب مسالمة.



وباستشهاد الطفل ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 707 شهداء بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.