شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: استئناف الرحلات الجوية بمطار سبها الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار سبها بليبيا، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال فحص جميع الأجهزة بالمطار، وتشغيل الإنارة في جميع أقسامه.



وأوضحت مصلحة المطارات - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المطار سيستقبل اليوم رحلة للخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار بنينا، كما ستتوجه طائرة للخطوط من المطار إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.



وأشار البيان إلى أن استئناف الرحلات يأتي ضمن جهود مصلحة المطارات في تطوير البنية التحتية للمطار، بما يعزز قدرته على استيعاب مزيد الرحلات الدولية ويسهم في تسهيل حركة النقل الجوي بين المنطقة الجنوبية والمطارات الدولية