شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطالب برفع الحصار فورا عن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت سلطنة عُمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور فى قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.

جاء ذلك في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء.

وأشادت سلطنة عمان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذا الرأي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني وتعويض الشعب الفلسطيني عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه السياسات.

وفي الختام، دعت سلطنة عُمان جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة معتبرة أن هذا الدعم ليس واجبًا قانونيًا بل هو مسؤولية أخلاقية لحماية حقوق الشعوب، مؤكدة موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة، إيمانًا منها بأن العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الدائم.